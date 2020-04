Dalla Spagna arrivano indiscrezione secondo cui De Ligt sarebbe scontento della scelta fatta di andare alla Juventus e Raiola l’avrebbe proposto al Real.

Giusto ieri si parlava di un assalto del Manchester United nei confronti di De Ligt ma da oggi le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlano di un forte interesse del Real Madrid, e proprio come riporta un sondaggio fatto da Calciomercato.it parlando del riscatto di Areola dal Psg il procuratore Mino Raiola avrebbe proposto ai blancos, che stanno cercando l’erede di Sergio Ramos, proprio il cartellino del difensore centrale olandese e della Juventus Matthijs de Ligt.

Calciomercato, dalla Spagna: “Sembra scontento e vuole lasciare la Juve”

Sempre dalla Spagna sostengono che lo stesso Matthijs sia scontento della scelta fatta in estate di vestire la maglia bianconera al posto di quella blaugrana del Barcellona, ora ufficialmente fuori dai giochi di mercato, dato che è stato lo stesso presidente a garantire che il Barcellona, almeno per la prossima finestra di calciomercato, non farà grandi acquisti in difesa. Mino Raiola è dunque pronto a fare nuovi affari con la Juventus, ma questa volta in uscita. Bisognerà capire innanzitutto se i bianconeri saranno d’accordo sull’operazione, con De Ligt si è fatto un acquisto sia per il presente ma soprattutto per il futuro, data l’eta di Chiellini e Bonucci, non più giovanissimi. Se, nell’eventualità di una cessione, i bianconeri non lasceranno – di certo – partire l’olandese classe ’99 ad un prezzo inferiore a quello che avevano speso, anzi, quasi sicuramente ci sarebbe una plusvalenza. Ma come dicevamo poc’anzi tutto sarà da vedere, anche perché con l’emergenza sanitaria di questi tempi i prezzi dei cartellini dovranno essere ridimensionati in ottemperanza alla crisi economica che sta già compromettendo tutto il calcio. Operazione ancora in stato embrionale ma che vedrà dialogare le parti sulle possibilità. Con la piena consapevolezza che la Juventus in De Ligt ha trovato uno dei centrali più forti in circolazione che già con la sua giovane età sta dimostrando di essere un predestinato anche per il futuro.

