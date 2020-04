Continua l’esodo dei calciatori bianconeri. Sono otto, adesso, i calciatori ad aver lasciato Torino per ritornare nei loro paesi d’origine.

Come sappiamo l’emergenza sanitaria del Coronavirus sta letteralmente paralizzando la nostra nazione con numeri di contagi sempre più alti, che adesso si sono estesi anche a livello mondiale. Il calcio è fermo fino a data da destinarsi, con ripresa possibile a fine maggio e prolungamento fino alla fine di agosto. Molti adesso sono i giocatori della Juventus in “fuga” da Torino, esattamente otto. L’ultimo a tornare in patria d’origine è il portiere Wojciech Szczesny.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, per i bookmaker non si cambia in panchina: le quote

Juventus, Coronavirus: “Altri giocatori in fuga da Torino”

L’ultima volta che l’avevamo sentito intervistato da Sky Sport, il 26 marzo, il portiere polacco e bianconero diceva: “Sono a casa da solo qua a Torino e sono annoiato visto che sto passando in solitudine le due settimane dall’inizio della quarantena. La mia famiglia è andata tutta in Polonia”. Qualche giorno dopo, la sera del 31, anche il portiere bianconero ha lasciato Torino per raggiungere la propria famiglia nel suo paese d’origine in Polonia. Con lui sono otto in totale i giocatori della Juventus ad aver lasciato Torino in questa emergenza sanitaria del Coronavirus. Prima di Szczesny infatti, ad essere tornati nel paese d’origine: Ronaldo, Higuain, Pjanic, Khedira, Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato, Liga: “Un giocatore vuole raggiungere CR7 alla Juve”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK