Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: bomba dalla Spagna

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre un grande argomento di discussione. E le voci che arrivano dalla Spagna alimentano il tutto.

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Questa è la domanda che attanaglia non solo i tifosi della Juventus, ma tutti gli amanti del gioco del calcio. Il destino del portoghese, contratti alla mano, dovrebbe essere ancora tinto di bianconero. Nel calciomercato mercato però nulla può esser dato per certo e per scontato. E alcune voci che arrivano dalla Spagna non fanno altro che confermare questa tesi.

Calciomercato Juventus, che futuro per Cristiano Ronaldo?

Tomas Roncero, giornalista di “As”, in un intervento a ‘La Futboleria, ha parlato del possibile ritorno di CR7 al Real Madrid. Queste le sue parole: “Il ritorno di Ronaldo sarebbe una notizia che cancellerebbe la tristezza di questi giorni. Sarebbe bellissimo nuovamente in blanco, segnando uno dei suoi splendidi gol ed esultando col suo grido insieme allo stadio. Sto sognando ad occhi aperti, ma magari la Juventus, con i problemi economici causati dal Coronavirus, potrebbe pensare di rinunciare al suo stipendio e di lasciarlo partire“.

Quella del giornalista spagnolo è un’ipotesi a dir poco clamorosa, ma surrogata da alcuni fatti, come lui stesso dice: “La relazione con Florentino Perez era tesa, ma ultimamente si sono rivisti in un evento e si sono abbracciati, quindi dico: perché no? Martin Vazquez andò al Torino e dopo un paio d’anni tornò qui. Se Cristiano facesse la stessa cosa, sono certo che il 90% dei madridisti lo accoglierebbe con enorme entusiasmo. L’età, per lui, non conta“. Insomma, forse soltanto fantamercato al momento. Ma chissà che non possa trasformarsi in qualcosa di un po’ più concreto, mettendo paura ai tifosi della Juventus, preoccupati di perdere il loro fuoriclasse assoluto.

