Khedira è in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2021. I bianconeri non vorrebbero cederlo a zero, pertanto si studia la pista MLS.

L’ex Real Madrid e ormai vera e propria bandiera bianconera ha scritto pezzi importanti della recente storia della Juventus ma le sue condizioni fisiche precarie hanno sempre più limitato i minuti giocati effettivi. Sami Khedira uno dei veri e proprio talenti del dopo Vidal, Pirlo, Marchisio e Pogba cioè del cosiddetto centrocampo formidabile, e Sami sembrava l’unico in grado di essere a livello data anche la sua passata storia col Real Madrid e con la nazionale tedesca, un vero e proprio campione che ha vinto tutto quello che un calciatore professionista può desiderare, mondiale incluso, e l’ha fatto da protagonista. Ora la sua avventura con i bianconeri sembra ai titoli di coda, anche perché l’età non è più giovanissima e soprattutto, come dicevamo, i minuti giocati da titolare sono sempre meno. I bianconeri sarebbero disposti a privarsi del centrocampista tedesco ma lo farebbero preferibilmente con una cessione già in estate, prima della scadenza del contratto prevista per il 2021. L’MLS, il campionato degli Stati Uniti sembra la destinazione.

Calciomercato Juventus: MLS per lui, addio possibile

Un’esperienza negli States per chiudere una carriera straordinaria, perché sì, quella di Sami è stata a tutti gli effetti una carriera sorprendente e completa di successi: dai campionati, alla Champions fino al mondiale. Destinazione MLS laddove il calcio ha ritmi certamente più serrati e un campione come lui potrebbe permettersi il privilegio di giocare con meno frenesia e intensità, anche se il tenore del calcio americano ha dimostrato negli ultimi tempi di essere aumentato, vista la presenza di tanti campioni a fine carriera ancora desiderosi di vincere. Non è certo che il campione tedesco lasci Torino già in estate, dove per altro ha dimostrato di trovarsi molto bene, ma nel giro di non tantissimo, infatti la destinazione MLS sembra la destinazione più probabile per Sami Khedira.

