Calciomercato Juventus, ecco l’ultimo consiglio di Cristiano Ronaldo

Il calciomercato della Juventus ruota sempre attorno a Cristiano Ronaldo. Ecco il nuovo e ultimo consiglio del fuoriclasse portoghese alla dirigenza.

Cristiano Ronaldo. Questo è senza alcun dubbio il nome attorno a cui ruota il calciomercato della Juventus. Oltre alle voci di un addio, non si può non parlare dei consigli del portoghese.Quest’ultimo avrebbe infatti suggerito alla dirigenza dei bianconeri Samuel Umtiti. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Don Balon’, il 26enne potrebbe lasciare il Barcellona, visto che non ha più la certezza del posto da titolare.

Calciomercato Juventus, si pensa a Umtiti: lo consiglia CR7

Gli ostacoli però potrebbero essere due. Il primo è rappresentato dalla concorrenza. Sulle tracce del camerunese naturalizzato francese ci sarebbero infatti già Manchester United e Arsenal. E, come raccontato dal ‘Daily Mirror’ anche il Chelsea avrebbe sondato il terreno. Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che il giocatore ha un contratto con il Barcellona fino al 2023. Ed è probabilmente anche per questo che il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro. Insomma, una trattativa abbastanza complicata.

