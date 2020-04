Il trequartista del Marsiglia Maxime Lopez è un talento del futuro e piace molto ai bianconeri, potrebbe essere l’affare dell’estate ma occhio al Napoli…

Il classe ’97 del Marsiglia sembra essere l’affare dell’estate. Il calciatore francese ha conquistato molte squadre, specialmente la Juventus che lo vorrebbe acquistare proprio per accontentare un desiderio di Mister Sarri che da tempo cerca un vero e proprio trequartista per la sua Juventus, e Maxime Lopez essendo centrocampista di origine può adattarsi benissimo alla trequarti d’attacco avendo qualità tecnica e rapidità nei movimenti palla al piede, proprio il tipo di gioco dinamico richiesto dall’allenatore toscano. Fu una scoperta di Rudi Garcia che lo promosse già ai tempi consapevole del suo possibile boom nel futuro. Chiaramente sono tante le pretendenti al giovane francese e oltre alle squadre inglesi, un’altra squadra italiana si è messa in coda per l’acquisto di Maxime, il Napoli di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Juventus: Maxime Lopez piace, ma occhio al Napoli…

In patria lo stanno già paragonando a Nasri e i bianconeri sembrano essere fortemente interessarti al profilo del francese, ideale per il gioco e le tattiche richiesto dall’allenatore Maurizio Sarri. Il contratto di Maxime Lopez scade nel 2021 e a meno che il Marsiglia non voglia lasciarlo partire a zero, se effettivamente verranno intavolate trattative per l’acquisto del francese, l’affare potrebbe avviarsi già in estate. Oltre ai bianconeri, forti sul francese ci sarebbero il Siviglia e due club inglesi, ma occhio all’insidia Napoli che lo vorrebbe come trequartista da regalare al proprio allenatore Gennaro Gattuso.

