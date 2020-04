Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: il Real Madrid sogna il ritorno

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è la clamorosa indiscrezione di calciomercato di questi giorni. Ma qual è la verità?

Le indiscrezioni e le voci dalla Spagna si stanno facendo sempre più insistenti. Cristiano Ronaldo sembrerebbe esser tentato da un ritorno al Real Madrid. “Madrid gli manca tanto“, sostiene in un tweet Edu Aguirre, giornalista di ‘El Chiringuito’ e amico fraterno del campione portoghese. Sensazioni che non è la prima volta che vengono manifestate ed espresse. Ma davvero CR7 può fare il suo clamoroso e incredibile ritorno al Bernabeu?

Nel calciomercato, si sa, non si possono avere certezze, ma va ricordato che il lusitano ha un contratto fino al 2022 con la Juve. Come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, in casa bianconera non si attenderebbero sorprese di nessun tipo, visto tutto ciò che ha portato, dal punto dei ricavi e del merchandising, l’arrivo della stella del calcio internazionale. C’è però anche l’aspetto negativo della questione. Ronaldo infatti peserà sui conti della Vecchia Signora ancora per circa 58 milioni. Una cifra non indifferente per chi ha qualche problema di bilancio.

In questo potrebbe infilarsi alla perfezione il fatto che il Real Madrid potrebbe esser pronto a fare un investimento importante per fare tornare a casa il figliol prodigo. Insomma, difficile avere certezze e dare risposte. L’obiettivo Champions League e il sogno Pallone d’oro restano due traguardi da raggiungere in bianconero. Ma la tentazione di un ritorno a casa continua a essere forte. Non resta che attendere che cosa accadrà nei prossimi mesi. Nulla può essere escluso a priori. E i tifosi juventini potrebbero convivere con i dubbi e la paura di un clamoroso addio.

