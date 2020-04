La Lega Serie A ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito: “L’Assemblea è convocata in via d’urgenza per lunedì in videoconferenza alle ore 10:00”

La Lega Calcio di Serie A ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito in cui dice che domani lunedì 6 aprile sarà indetta un convocazione d’urgenza in videoconferenza alle ore 10.00 e, all’eventualità in una seconda convocazione alle ore 12.00. L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Serie A: Domani assemblea d’urgenza, ecco l’ordine del giorno

La videoconferenza inizierà in prima convocazione alle 10.00 per poi, all’occorrenza, proseguire anche in seconda convocazione alle ore 12.00 in merito ai seguenti argomenti all’ordine del giorno, ecco quali saranno i temi trattati:

1) Verifica poteri.

2) Comunicazioni Presidente.

3) Comunicazioni AD.

4) Linee guida Serie A.

5) Varie ed eventuali

