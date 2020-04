Il presidente Aleksander Ceferin smentisce le parole su una possibile data limite del 3 agosto, “Non ho mai detto certe cose”

In un’intervista il presidente Aleksander Ceferin avrebbe smentito l’ipotesi che lo vedeva protagonista di aver detto che la Champions League avrebbe dovuto terminare entro il 3 agosto. Le parole di Ceferin: “Non c’è alcuna data fissata in cui portare a termine la stagione”. Infatti con una nota ufficiale oggi la Uefa è intervenuta per smentire le affermazioni secondo cui un emittente tedesca avrebbe rilasciato delle parole che il presidente della Federazione stessa non ha invece detto, cioè che la Champions League avrebbe data di scadenza entro il 3 agosto. Infatti il presidente è stato molto chiaro nel ribadire che durante questa emergenza non potranno esserci date precise per la fine della stagione. Come sappiamo, la Uefa -attualmente- sta analizzando diverse opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee.

Uefa, ipotesi Champions: "Non è vero che la data limite è il 3 agosto".

La priorità principale dei membri è -naturalmente- salvaguardare prima di tutto la salute pubblica a seguito trovare soluzioni sul calendario per completare tutte le partite, che appunto, includerebbero campionati nazionali e competizioni europee. Attualmente è al vaglio l’ipotesi di prolungare fino alla fine d’agosto, a seconda dell’autorizzazione del campionato nazionale.

