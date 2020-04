I bookmakers danno la quota a 2,50 per il ritorno di Higuain in patria al River Plate, dunque possibile ritorno dell’attaccante in Argentina.

In questa stagione il Pipita sembra non aver convinto del tutto la società, o meglio, non si è ancora riconfermato ai livelli a cui – di solito – ci aveva abituato. Durante la prossima finestra di calciomercato i bianconeri potrebbero pensare di cederlo e Higuain starebbe sondando la pista del grande ritorno in patria in un club come il River Plate. Per i bookmaker si può fare, infatti ora si può puntare sulla squadra futura dell’attaccante argentino da settembre 2020. Come dicevamo nel caso dovesse lasciare la Juventus la squadra più probabile rimane il River Plate che fu, per altro, la società che lo lanciò a livello agonistico da giovanissimo, l’opzione di scommessa è data a 2,50.

Calciomercato Juventus: Higuain può tornare al River Plate

Un’altra pretendente inaspettate però si prospetta per il Pipita, stiamo parlando anche in questo caso di un grande ritorno. Infatti si può puntare anche sul Napoli di Gennaro Gattuso, la squadra che lo consacrò definitivamente, la quota in lavagna è di 7,50. Intriga inoltre la soluzione Roma (sempre per rimanere in Italia), un avvento del Pipita in giallorosso è dato 12,00. Quota molto più alta quella dell’Inter a 25,00, mentre il Milan è giocabile a 20,00. La permanenza alla Juventus rimane però 1,50.

