Douglas Costa lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in bilico

Il futuro di Douglas Costa è ancora tutto da decidere, da stabilire e da decifrare. Il brasiliano può lasciare la Juventus? La situazione.

Douglas Costa è uno dei quei giocatori della Juventus che hanno deciso di tornare in patria in questo periodo di quarantena. E il brasiliano, tramite Instagram, sta raccontando le sue giornate, vissute con i propri affetti in una villa extralusso con piscina e con accanto la sua bellissima fidanzata Nathalia Felix. E non mancano nemmeno i botta e risposta con i suoi follower, che fanno notare come forse ora servirebbe un minimo di contegno. Ma intanto un occhio e un pensiero va anche al calciomercato.

Calciomercato Juventus, che futuro per Douglas Costa?

D’altronde, come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, il bilancio delle sue tre stagioni in bianconero non è del tutto positivo. Sicuramente il tutto è stato condizionato dai tanti infortuni e dai numerosi problemi fisici. Ed è per questo che il verdeoro potrebbe finire nella tanto chiacchierata girandola di scambi. Il vero ostacolo potrebbe però essere rappresentato dal suo ingaggio da 6 milioni di euro.

A puntare su di lui potrebbe essere il Manchester City di Pep Guardiola. Il tutto per il club inglese però resta sospeso in attesa della sanzione e della conferma dell’esclusione dalla Champions League. L’asse Torino Manchester potrebbe comunque restare vivo e da seguire con attenzione, anche per l’interesse dei bianconeri per Gabriel Jesus. Occhio però anche a Barcellona, Psg e Real Madrid. Discorsi che al momento appaiono a dir poco prematuri. L’ipotesi addio per Douglas Costa è però tutta da prendere in considerazione. Molto dipenderà senza alcun dubbio da quello che succederà nelle prossime settimane.

