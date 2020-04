Juventus, no allo scudetto a tavolino: la situazione

La Juventus non vuole assolutamente che le venga assegnato lo scudetto a tavolino. Ma qual è la situazione attuale? Le ultime.

No allo scudetto a tavolino. La Juventus, secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, non vorrebbe l’assegnazione del titolo senza che si torni a giocare. La società bianconera sarebbe tra quelle che vorrebbero attutire le conseguenze economiche di questa situazione senza precedenti. Insomma, lo scudetto può essere deciso solo giocando. La linea guida sembra essere quella di fare tutto il possibile per concludere il campionato. Lo hanno scritto in una lettera inviata a tutte le Federazioni, a tutte le Leghe e a tutti i club nei giorni scorsi il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, il presidente dell’Eca, Andrea Agnelli, e il presidente delle Leghe europee, Lars Christer-Olsson.

Serie A, quali possibili soluzioni per lo scudetto? La posizione della Juventus

Ma se l’emergenza Coronavirus non dovesse dare tregua che cosa potrebbe succedere? Se le serie A non dovesse ripartire, lo scudetto potrebbe comunque essere assegnato alla Vecchia Signora. Questo perché la classifica al momento della sospensione vede infatti i piemontesi in testa con 63, davanti alla Lazio con 62 e all’Inter con 54, con i nerazzurri che hanno una partita in meno. L’eventualità di un’assegnazione, visto il solo punto di distacco, genererebbe inevitabilmente polemiche infinite e avrebbe il sapore della beffa per i biancocelesti che in stagione hanno battuto due volte su due i bianconeri.

Questa situazione però non soddisferebbe la Juventus. Sarebbe il nono scudetto consecutivo, ma avrebbe il sapore di una vittoria monca, con quasi un terzo di partite ancora da disputare. Il presidente Agnelli non si è pronunciato ufficialmente, ma ha lasciato intendere che la sua posizione. Un segnale forte quello della società bianconera, ma ora non resta che attendere che cosa succederà nelle prossime settimane.

