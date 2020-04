L’agente di Rugani ha parlato ai microfoni di radio sportiva rassicurando sulle condizioni del giocatore: “Ha avuto un po’ di febbre, ora Daniele sta bene”

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva rassicurando l’ambiente sulle condizioni del calciatore bianconero: “Daniele sta bene, dovrebbe finire in questi giorni la quarantena. Penso che dopo Pasqua sapremo se avrà il via libero definitivo, in termini pratici significa uscire finalmente da camera sua e potersi muovere più liberamente all’intero del J-Hotel dove adesso soggiorna. Ha avuto febbre a 37,4 esattamente dopo la partita contro l’Inter, ma il giorno dopo era già pronto per allenarsi, da lì in avanti non ha più avuto sintomi”.

Agente Rugani: “Daniele sta bene, ha avuto un po’ di febbre poi nulla più”

Torchia ha poi continuato: “Bisogna dire che nella sfortuna c’è stata anche la fortuna di aver individuato subito il suo essere asintomatico, così il contagio non si è diffuso. Daniele si è allenato il giorno dopo la partita contro l’Inter. Il giorno dopo ancora ha avuto un po’ di febbre e quello successivo ha fatto il tampone, poi riscontrato positivo, ora sta bene”.

Una pronta guarigione quella di Rugani e l’augurio di rivederlo presto in campo a vestire la maglia bianconera.

