Bianconeri e blaugrana sul capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2022, potrebbe diventare un caso di mercato

Il Milan deve vendere e per la prossima stagione potrebbe privarsi di alcuni dei giocatori più importanti che ha attualmente in rosa. Romagnoli e Donnarumma potrebbero essere i due grandi profili in uscita e, quindi, clamorosamente sul mercato. I bianconeri starebbero cercando un profilo che possa garantire qualità per il presente ma soprattutto nel futuro. Alessio Romagnoli sembra aver tutte le caratteristiche necessarie per corrispondere al difensore perfetto. Il capitano del Milan, classe ’95 ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022. Oltre i bianconeri ad essere molto interessati al difensore italiano ci sono anche i blaugrana del Barcellona. Romagnoli, quindi, potrebbe essere il clamoroso affare per la prossima stagione.

Calciomercato, Romagnoli: la Juventus ci pensa ma occhio al Barcellona

Un profilo che piace molto, infatti i bianconeri sono alla ricerca di un difensore d’esperienza che possa garantire quella copertura necessaria in difesa ma sopratutto con esperienza e uno spirito di adattabilità. Con l’infortunio di Giorgio Chiellini la Juventus starebbe cercando un degno sostituto per il futuro: Romagnoli è il giocatore che corrisponde perfettamente ai requisiti richiesti, classe ma soprattutto tanta esperienza per la sua giovane età, diventato infatti già capitano del Milan. Ma un’altra squadra sembra molto interessata al profilo dell’italiano, infatti a volerlo sarebbe proprio il Barcellona. Un duello di mercato che potrebbe vedere esposte le due società sul calciomercato del futuro. Con la piena consapevolezza che il Milan si priverà del calciatore solo se costretta, dunque non è previsto di certo nessuno sconto. Per prendere Romagnoli si dovrà sondare la pista più auspicabile, con la piena consapevolezza che le qualità del giocatore si faranno pagare e caro. I rossoneri per privarsi del proprio capitano non faranno di certo sconti. Ma bisognerà capire prima di tutto le intenzioni del calciatore che ha comunque un contratto in scadenza nel 2022.

