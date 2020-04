Bianconeri pronti all’acquisto di Bryan Cristante ma per portarlo in bianconero ci sarebbe l’ipotesi scambio con Bernardeschi

Per il calciomercato della prossima stagione i bianconeri sarebbero interessati al profilo del centrocampista italiano Bryan Cristante in proprietà della Roma. Per procedere con la trattativa però i giallorossi chiederebbero un sacrifico alla Juventus, privarsi di Bernardeschi e intavolare un vero e proprio scambio fra le due società, la Roma starebbe cercando proprio un profilo come quello di Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Cristante: bianconeri sul centrocampista

Juventus e Roma al tavolo delle trattative, si lavora per accontentare entrambe le parti alla ricerca di due profili che corrispondono perfettamente a quelli delle pedine di scambio, l’ipotesi che va, appunto, per la maggiore è lo scambio fra Bernardeschi e Cristante. I giallorossi da tempo alla ricerca di un esterno che possa garantire quell’adattabilità ma soprattutto esperienza che oggi, in quel settore, sembra mancare. Bernardeschi nonostante si sia confermato più volte in bianconero, dimostrando il suo spirito di adattabilità con buone prestazioni, non sembra ancora aver trovato un ruolo preciso nella squadra allenata da Maurizio Sarri e, infatti, la Juventus starebbe pensando alla cessione per fine anno. Il cartellino del calciatore è valutato intorno ai 30 milioni ma per come andrà il mercato, con la possibile ripercussione economica causa Coronavirus, l’ipotesi scambio prende sempre più piede. Lo stesso Paratici aveva definito il mercato del futuro ai tempi del Coronavirus come il mercato dell’NBA basato principalmente su scambi di cartellino dei calciatori, e che sia proprio questo il primo clamoroso scambio di mercato della prossima stagione?

