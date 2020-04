Cristiano Ronaldo, gli allenamenti continuano: c’è il ritorno in campo

Nonostante sia in quel di Madeira, continuano gli allenamenti per Cristiano Ronaldo. E c’è stato anche il ritorno in campo per lui.

Il ritiro lussuoso e in villa di Cristiano Ronaldo è però caratterizzato anche da tanti allenamenti e da un impegno costante e continuo. Il portoghese, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, pensa soltanto a farsi trovare pronto per la possibile ripresa della stagione. E’ un mese ormai che la stella della Juventus è tornato sull’isola natìa, ma non passa praticamente giorno senza che lui non si alleni nella palestra o sulle salite attorno a casa in compagnia della fidanzata Georgina. E il tutto viene testimoniato sui social network.

Cristiano Ronaldo, ecco il suo ritorno in campo

Ma c’è anche di più: CR7 ha ripreso a lavorare sul campo. Il tutto è avvenuto all’Estadio de Madeira, la casa del Club Deportivo Nacional, la squadra di Funchal. Il presidente della società, Rui Alves, è un suo grande amico e non ha ovviamente esitato a mettergli a disposizione l’impianto per allenarsi. Cristiano Ronaldo ha quindi ricominciato a toccare il pallone e a calciare in porta, sotto lo sguardo attento del figlio Cristianinho. E, secondo quanto rivelato e riportato da ‘Diario de Noticias’, il fenomeno avrebbe intensificato la preparazione, recandosi più volte nell’impianto sportivo.

Sempre secondo la stampa lusitana, Cristiano avrebbe anche cambiato casa, lasciando la villa di Funchal, che condivideva con sua madre, le sorelle e i nipoti, e avrebbe affittato, per la cifra di 4.000 euro a settimana, una villa indipendente a Caniçal, con cinque camere da letto, giardino, sala giochi, palestra e piscina e vari altri comfort. E intanto si pensa già al ritorno del lusitano in quel di Torino, che è previsto per la prossima settimana. Insomma, lavoro continuo per farsi trovare pronto.

