Calciomercato Juventus, Alex Sandro: nuovi scenari di mercato

La Juve sta attivamente valutando il futuro di mercato fra cessioni e acquisti importanti. Un nuovo scenario vedrebbe Alex Sandro come pedina di scambio

I bianconeri stanno pianificando attentamente il presente e il futuro della squadra allenata da Maurizio Sarri. Il mercato inizia ufficialmente a farsi nel vivo dell’azione. Si pianifica per la prossima stagione ma non si escludono eventuali cessioni illustri. l’indiscrezione che circola in questi giorni vedrebbe Alex Sandro confermato anche per la prossima stagione ma qualora ci fosse l’opportunità per arrivare ad alcuni degli obiettivi primari dei bianconeri potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio, per raggiungere senza esborsi esagerati gli obiettivi principali di Paratici e staff, che in questo momento sono: Icardi, Pogba e leggermente defilato Marcelo.

La Juventus quindi starebbe attivamente pensando al presente ma soprattutto al futuro della società, facendo il piano perfetto di mercato. Paratici avrebbe stilato una lista con tre nomi come obiettivi, attualmente, ritenuti primari. Icardi per l’attacco, Pogba per il centrocampo e leggermente più defilato il terzino in uscita dal Real Madrid Marcelo per la difesa. Per arrivare ad Icardi come sappiamo sarà solo, attualmente, volontà dell’Inter infatti fra i bianconeri e il giocatore c’è già una bozza d’intesa con la procuratrice Wanda Nara e le rassicurazioni su un possibile avvento dell’argentino per la prossima stagione trova conferme nel, possibile, mancato riscatto del PSG. Pogba, invece, potrebbe essere già più complesso, e infatti qualora ce ne fosse bisogna per ammortizzare la spesa del cartellino i bianconeri potrebbero proporre scambi illustri includendo, per l’appunto, un nome come quello di Sandro. Luca Pellegrini intanto sembra confermato, infatti il terzino italiano attualmente in prestito al Cagliari ha disputato un’ottima stagione e la Juventus vorrebbe puntare su di lui facendogli già fare il ritiro estivo. Per il momento, salvo sorprese, Sandro dovrebbe essere riconfermato tenendo sempre in considerazione le varie opportunità di mercato. Marcelo invece è un’idea ma attualmente non una necessità così impellente come invece lo sono gli altri due profili. Juventus attenta sul mercato ma soprattutto improntata ad un mercato veicolato da scambi, definito dallo stesso Paratici, in stile NBA.

