Cristiano Ronaldo si allena: è polemica sul web

Cristiano Ronaldo si allena in un campo da gioco della sua Madeira. Ma sul mondo del web si è scatenata una grandissima polemica.

Rientro dopo Pasquetta. Questo il periodo dov’è previsto il ritorno a Torino dei calciatori della Juventus che stanno passando questa quarantena all’estero. Questo, secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, fa capire che ci si sta avvicinando, seppur lentamente, verso una ripartenza. Quest’ultima potrebbe basarsi quantomeno inizialmente, su allenamenti in piccoli gruppi per evitare il rischio da contagio. Va però detto che stranieri dovranno restare in isolamento per qualche giorno, molto probabilmente per le canoniche due settimane, prima di riprendere i contatti con i compagni. Buona parte delle attenzioni però potrebbero concentrarsi su Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, il portoghese scatena il web: cos’è successo?

Il lusitano infatti è stato il primo a partire, circa un mese fa. È negli ultimi due giorni però che nella sua Madeira, ma in tutto il Portogallo, si sono scatenate polemiche attorno alla sua decisione di allenarsi nello stadio del Nacional, la sua seconda squadra. Il tutto ha scatenato molte reazioni, perché anche lì ci sono le regole sull’isolamento, per quanto i casi di Covid-19 sono pochi. L’attenzione resta comunque molto alta.

C’è però chi ha provato subito a tranquillizzare la situazione, ossia l’assessore alla Sanità della regione di Madeira Pedro Ramos. Queste le sue parole: “Ronaldo non possiede alcun permesso speciale per allenarsi, considerando che la sua pratica non è vietata. I cittadini possono lasciare le proprie abitazioni, a patto di rispettare le regole e mantenere la distanza di sicurezza, anche durante un esercizio fisico. E nel caso di Cristiano, tutto è stato regolare“. Insomma, il caso sembrerebbe essere chiuso.

