Dalla Spagna arrivano importanti novità secondo cui Bernardeschi vorrebbe andarsene per avere più spazio bloccato, così dice Don Balon, dalle volontà di CR7

Secondo il portale Don Balon, come riportato su Calciomercato.it, Federico Bernardeschi sarebbe stufo delle “pressioni” del compagno per il suo non utilizzo negli 11 titolari della rosa di Maurizio Sarri, Bernardeschi si sarebbe quindi offerto al Barcellona col desiderio di lasciare la Juventus e il campionato italiano. E rispunta l’ipotesi scambio di cartellini, Bernardeschi per Rakitic in uscita dal Barcellona. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli valuta il cartellino di Federico intorno ai 40 milioni, ma la cifra potrebbe scendere almeno alla metà se si aggiungesse la contropartita del centrocampista croato.

Calciomercato, dalla Spagna: è stufo di CR7 e vuole andarsene dalla Juve

“Capisco che nella prossima finestra di mercato ci potranno essere molti scambi, ma io non sono un sacco di patate, con il quale quello che ti pare. Con me si può parlare e la cosa che reputo più importante è stare in un club in cui mi vogliono, mi rispettino ma soprattutto abbiano realmente bisogno di me, dove sia io che la mia famiglia ci sentiamo bene. Se è qui a Barcellona sono felicissimo, altrimenti sarà dove decido io.” Così Rakitic uscendo allo scoperto ha definito le ultime ipotesi di mercato che lo vedono coinvolto in possibili scambi di mercato da più o meno gennaio scorso, un rapporto non così soldi con il Barcellona e una necessità di sentirsi al centro di un progetto, cosa che in bianconero sarebbe. Naturalmente vista la differenza di età fra Bernardeschi e Rakitic la Juventus chiederebbe sia Rakitic e metà del cartellino di Bernardeschi, per un totale di 20-25 milioni più la contropartita del centrocampista croato. Calciomercato già attivissimo e, l’ipotesi di un eventuale scambio fra due società che hanno consolidato un buonissimo rapporto sembra ormai certificata. Rakitic ha dalla sua una grande esperienza che potrebbe giovare alla manovra del gioco voluto da mister Sarri. Bernardeschi potrebbe, invece, finalmente trovare un posto fisso e da titolare, cosa che nell’attuale rosa dell’allenatore toscano non sembra avere.

