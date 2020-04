Uefa: ci sarebbe l’accordo con l’Eca per far ripartire i campionati e le coppe

Uefa: ci sarebbe l’accordo con l’Eca per far ripartire i campionati e...

Da quanto riportato da Cadena Ser ci sarebbe l’accordo sulla possibile ripartenza dei campionati e delle coppe internazionali

Da come riportato dagli spagnoli di Cadena Ser, La Uefa avrebbe deciso, raggiungendo un accordo diretto con l’Eca sulla possibile ripartenza dei campionati e delle coppe. Stando infatti da quanto riportato, le competizioni nazionali potrebbero ripartire già nel mese di giugno mentre invece quelle continentali verso la fine dell’estate, l’eventualità è data fino alla fine di agosto. Ci sarebbe inoltre la possibilità, se il tempo a disposizione non dovrebbe bastare, di giocare sfide in campi neutri al posto del doppio confronto classico.

Uefa: ci sarebbe l’accordo per far ripartire i campionati e le coppe

C’è da dire che viene comunque evidenziata la volontà di valutare innanzitutto la condizione di salute, tutelando prima gli addetti ai lavori e poi l’eventuale ripartenza delle competizioni. Se si dovesse ripartire i calciatori avrebbero poi 21 giorni di vacanza solo dopo il termine di tutti i tornei, per poi ritornare nella stagione successiva intorno alla fine di settembre. Questo è quello riporta il sondaggio dagli spagnoli di Cadena Ser, infatti la Uefa avrebbe raggiunto l’accordo per la ripartenza di tutte le competizioni con il benestare dell’Eca, badando in primis alla condizioni di salute e alle possibilità degli addetti ai lavori di poter eseguire tutto secondo le norme. Campionati e coppe fino alla fine dell’estate, con il rinvio degli europei al 2021, questa estate potremmo, davvero, avere qualcosa di inedito che fino a ieri sembrava fantascienza.

