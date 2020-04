Annullata la ICC 2020: il torneo estivo internazionale

Annullata la ICC 2020; il torneo internazionale che avrebbe dovuto svolgersi a fine estate. La squadra bianconera perde 6 milioni

È stato ufficializzato l’annullamento del torneo internazionale estivo, la Juventus per la mancata partecipazione perde una somma pari almeno a 6 milioni di euro. Come sappiamo l’emergenza sanitaria del Coronavirus ha letteralmente slittato il campionato, con uno stop che avrà come data di ripartenza proprio l’estate, periodo in cui avrebbe dovuto svolgersi l’International Champions Cup, il prestigioso torneo estivo che vede fronteggiarsi fra loro tutti i più grandi club al mondo. Con un comunicato ufficiale della Relevent Sports Group, la società che si occupa di organizzare il torneo, si è ufficialmente chiusa la possibilità per l’edizione del 2020: “La mancanza di chiarezza sulla distanza sociale, con la possibilità che i campionati europei e le competizioni UEFA vengano disputati ad agosto, fa sì che pianificare l’International Champions Cup quest’estate sia impossibile”.

Come riportato in un sondaggio fatto dal sito Calcio Finanza il danno, di una mancata partecipazione alla International Champions Cup, farà perdere ai bianconeri una somma intorno ai 6 milioni di euro. Così come lo sarà per tutte le altre squadra italiane. Ma il danno non sarà solo diretto bensì ci saranno da valutare i mancati incassi, il merchandising e soprattutto la visibilità, dato che la ICC si disputa in continenti come Asia e America, molto strategici per tutte le squadre italiane.

