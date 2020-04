Juventus, il progetto va ancora avanti: come sarà il futuro

Il progetto Juventus continua ad andare avanti. Ecco quali sono le condizioni in cui la società bianconera lavora in ottica futura.

Il mondo del calcio sta vivendo una situazione a dir poco surreale, un po’ come tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Senza il campo però è tutto più difficile, anche prendere decisioni. Piano piano però si prova a progettare il futuro. La Juventus in questo ha un vantaggio. Infatti la rosa potenzialmente è già strutturata per la prossima stagione. sei mesi ha preso decisioni per il futuro. Sono stati rinnovati contratti importanti come quello di Bonucci, di Szczesny o di Cuadrado, ha esercitato l’opzione per Matuidi. Insomma, la scelta è stata quella di investire sul gruppo attuale. Una strategia che, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, consente di essere pronti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Futuro Sarri, presa una decisione?

Juventus, vantaggi e svantaggi per il futuro: la situazione

Ci potrebbero però anche essere degli svantaggi. Il principale sarebbe quello di un immobilismo forzato. Infatti, con contratti pesanti, è complicato fare operazioni in uscita e liberare spazio per un potenziale acquisto. Ci sarebbe comunque quel vantaggio di poter ripartire da una rosa molto forte, senza ansie da rinnovi o calciatori in prestito da riscattare. D’altronde la società bianconera ha solo due giocatori in scadenza nel 2020, ossia Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. L’accordo con i due però non appare certo un problema. Il prolungamento è senza alcun dubbio quello con Paulo Dybala, ma, vista la situazione, bisogna attendere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rinnovo Dybala, accordo a un passo?

Dando uno sguardo anche alla situazione di altre squadre, appare fin troppo chiaro come la Juventus costruisca i suoi successi anticipando la concorrenza su decisioni strategiche. Ne sono un esempio fin troppo chiaro lo stadio, la squadra femminile, l’acquisto di Pogba come apripista per una serie di giocatori arrivati a parametro zero. I bianconeri guardano sempre con un occhio attento al futuro e quello che accadrà quest’estate sarà un’altra testimonianza di questa lungimiranza.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK