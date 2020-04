Calciomercato Juventus, in arrivo un nuovo numero 9?

Calciomercato Juventus: le trattative per i bianconeri potrebbero entrare nel vivo già nelle prossime settimane. Ecco la situazione.

4-3-1-2 e il 4-3-3: questo sono i due moduli più utilizzati da Maurizio Sarri in questa stagione. Ma, con il calciomercato alle porte, come potrebbe essere la Juventus del futuro? Come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sembrerebbe essere in forte ascesa Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano ha convinto tutti, tanto da aver messo Pjanic in panchina nel match contro l’Inter. La sua solidità sarà una delle basi attorno a cui costruire tutto il resto.

Calciomercato Juventus, quante novità ci saranno?

E mentre si continua a pensare a Mauro Icardi, la grande coppia sarà con tutta probabilità quella formata da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. E con l’argentino potrebbero formare un tridente d’altissimo livello. L’ex Inter e CR7 potrebbero integrarsi alla perfezione. Da un lato il portoghese, che ama partite da sinistra, dall’altro l’argentino, che ha costruito il suo habitat naturale negli ultimi 16 metri. Resterebbe il problema dell’equilibrio e della copertura. Insomma, sarebbe necessario un certo lavoro di sacrificio.

Un altro problema a da affrontare è senza alcun dubbio quello della fascia sinistra, con il solo Alex Sandro come giocatore di ruolo. Quest’anno è stata messa in mostra la duttilità di Matuidi. Al momento l’unica alternativa è De Sciglio, che però preferisce giocare a destra. E tra l’altro l’ex Milan sembrerebbe essere destinato alla cessione. Insomma, un innesto sarebbe a dir poco fondamentale. E ora non resta che vedere cosa accadrà.

