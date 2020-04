I francesi del PSG sarebbero molto interessati ad un profilo in ottica mercato bianconera, si parla di Alex Telles: laterale sinistro del Porto

Come sappiamo la Juventus è attiva già sul mercato per rinforzare i settori che più necessitano di un rinnovo ma soprattutto di profili adattabili al gioco voluto dal mister Sarri, molto dinamico e puntato sui fraseggi. Con l’infortunio di Danilo e con i pochi ricambi a disposizione, in un settore che necessita di rinforzi, la Juventus avrebbe individuato un profilo perfetto per rinforzare i laterali difensivi, in evidente difficoltà dato che il profilo De Sciglio sembra non più convincere e potrebbe essere ceduto. Alex-Telles laterale del Porto è il nome che piace a società e allenatore e, da tempo, l’idea di acquistarlo già nella prossima finestra di mercato, sembra sempre più concreta. C’è però da fare i conti con una nuova pretendente di caratura internazionale, infatti i francesi del PSG sarebbero molto interessati al profilo del difensore e avrebbero già in mente un’offerta per portarlo a Parigi nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Juventus, c’è un’altra squadra su Alex-Telles

Stando a quanto viene riportato da un sondaggio fatto da Calciomercato.com infatti i francesi sarebbero -attualmente- in vantaggio sul laterale del Porto, tanto da aver scoraggiato l’altra grande interessata, oltre ai bianconeri, all’acquisto del calciatore (il Chelsea), infatti la squadra londinese ora starebbe puntando su altri profili provenienti dalla Premier League, abbandonando già la pista Telles. Una rivale sicuramente non da poco quello che i bianconeri incontreranno mercato, infatti Leonardo avrebbe fra gli obiettivi primari proprio Alex-Telles.

