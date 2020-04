Mertens potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, l’Inter sarebbe forte sul giocatore, ma la Juve usa la chiave Sarri che lo vuole a Torino

Il belga sembra essere uno dei profili in uscita dal Napoli, nonostante abbia dimostrato di essere uno dei pilastri della fase offensiva della squadra partenopea, Mertens quasi sicuramente non rinnoverà la sua permanenza a Napoli e diventa, dunque, un importante occasione di mercato. Molte sono le squadre ai vertici del campionato interessate e su tutte spiccherebbe proprio l’Inter di Antonio Conte che avrebbe già pianificato un futuro attacco proprio con lui titolare. Un profilo che piace anche ai bianconeri che, oltre al tenore internazionale possono offrire la carta Maurizio Sarri. Sarebbe proprio l’allenatore toscano il modo più diretto per arrivare a Mertens, essendo Ciro, come si fa chiamare ormai a Napoli, uno dei suoi pupilli di quando allenava proprio il Napoli e che, insieme, hanno scritto capitoli importanti.

Calciomercato Juventus, Mertens: Sarri lo chiama alla Juve

La Juventus quindi sarebbe concreta su due profili proprio provenienti da Napoli, pensando al post Higuain -ormai- quasi assodato, il tecnico Maurizio Sarri avrebbe già dato la sua preferenza su Milik rispetto a Icardi, dunque con Milik molto più probabile l’operazione Mertens potrebbe diventare più difficile anche se possibile, sostanzialmente il calciatore ha fatto percepire che preferirebbe non “tradire” il Napoli andando proprio nella squadra rivale, ma la richiesta di Sarri invece sarebbe proprio quella di volere, oltre a Milik, anche il belga nella rosa del prossimo anno. Qualora infatti dovessero partire -come sembra-uno fra Douglas Costa o Bernardeschi, Mertens potrebbe proprio fare comodo all’allenatore che lo schiererebbe titolare. Tutto -quindi- spetta nella “persuasione” di Sarri che proverà fino all’ultimo a convincere Mertens a vestire la maglia della Juventus, con la piena consapevolezza che il profilo saprà adattarsi perfettamente alla nuova realtà, essendo Mertens uno dei calciatori più forti che il nostro campionato ha offerto negli ultimi anni.

