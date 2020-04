Calciomercato Juventus, il futuro parte dalle cessioni?

Calciomercato Juventus: il futuro della società bianconera potrebbe partire da alcune cessioni importanti. Ecco la situazione.

Sacrificare dei pezzi pregiati della rosa per fare cassa o per inserirli come pedina di scambio in alcuni affari. Potrebbe essere questa la strategia della Juventus nella prossima sessione di calciomercato. D’altronde in tutti i reparti della corazzata di Sarri c’è chi è in bilico. L’addio più redditizio potrebbe essere senza alcun dubbio quello di Pjanic. Il bosniaco infatti nell’ultimo periodo non ha convinto e alle sue spalle scalpita Bentancur. E per di più l’interesse del Psg sarebbe più concreto. I bianconeri potrebbero decidere di utilizzarlo per arrivare a Icardi.

Calciomercato Juventus, chi sarà sacrificato?

Discorso ancor più chiaro in attacco. Il futuro di Higuain sembrerebbe sempre più lontano dalla Juventus. Il suo contratto scadrà nel 2021 e prevede un ingaggio da 7,5 milioni. L’obiettivo della società piemontese, secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’ dovrebbe essere quello di evitare una minusvalenza e a coprire il valore residuo in bilancio dell’argentino, pari a 18 milioni.

Attenzione anche a Douglas Costa e a Bernardeschi. Entrambi sono legati alla Juve fino al 2022 ed entrambi hanno vissuto fin qui una stagione altalenante. Finiranno sul calciomercato? Il brasiliano è perfetto per l’idea di calcio di Sarri, ma è stato frenato da diversi problemi fisici. L’azzurro è partito forte e poi ha frenato vistosamente. Douglas è valutato 40 milioni e sulle sue tracce ci sarebbero lo stesso Psg, il Manchester City e il Bayern Monaco. L’ex Fiorentina potrebbe invece garantire 30 milioni. Il Barcellona potrebbe tornare alla carica. Da valutare anche altre situazioni, come quelle di Alex Sandro e Khedira. L’addio del tedesco si tradurrebbe più che altro in un risparmio dell’ingaggio da 6 milioni fino al 2021. In uscita appaiono invece Rugani, valutato 25-30 milioni, e De Sciglio. Insomma, fare cassa e rilanciare: questa dovrebbe essere la strategia.

