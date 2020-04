Con il cambio societario il Newcastle starebbe sognando in grande, con l’obiettivo di arrivare ai vertici del campionato e starebbe pronto pensando a Dybala

Nonostante il periodo non certamente favorevole all’economia calcistica mondiale, data la difficoltà che stanno riscontrando tutte le società a fonte dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, il Newcastle pronto al cambio societario starebbe puntando davvero in grande. Carta bianca sul mercato e allenatori di top class. Per la panchina infatti sono forti i nomi di Pochettino e dell’ex bianconero Massimiliano Allegri, proprio non gli ultimi arrivati, infatti oltre ai big per la panchina, gli inglesi starebbero pensando ad altri profili importanti anche sul mercato. Il primo nome per la lista degli attaccanti sarebbe quello di Paulo Dybala, infatti il Newcastle potrebbe bussare alle porte della Juventus offrendo una cifra davvero faraonica per portare Dybala in Inghilterra, anche se, in questo momento, la Juventus ha piani decisamente diversi. Ecco le possibilità:

Calciomercato Juventus, Dybala: in arrivo un’offerta stellare

Attualmente i bianconeri starebbero addirittura pensando ad un rinnovo di contratto per Dybala facendone a tutti gli effetti già una bandiera nel presente e per il futuro. Ma qualora il Newcastle, come sembra, dovesse avanzare un’offerta davvero irrinunciabile all’argentino e alla Juventus, ecco che, forse, la società potrebbe sedersi al tavolo, almeno, per sentire la proposta. Il Newcastle infatti è intenzionato a chiudere uno tra Pochettino e Allegri e una volta scelto l’allenatore per la panchina, la società inglese, darebbe carta bianca sul mercato, con la possibilità di costruire una vera e propria armata. Un Manchester City bis quello che si prospetta in Premier, per ora Dybala è solo suggestione ma dovessero arrivare offerte mostruose, forse, potrebbe riaprirsi qualcosa, anche se in questo momento, ricordiamolo, la Juventus ha intenzione di fare di Paulo una bandiera rinnovandogli il contratto per altri anni.

