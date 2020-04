Douglas Costa non ha dubbi: «Dybala è il calciatore più forte»

Douglas Costa durante una diretta Instagram svela le sue preferenze. «Il compagno più forte è Paulino Dybala» ha detto ridendo sotto i baffi.

«Spero di tornare presto in Italia, non vedo l’ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui» ha detto senza mezzi termini. Douglas Costa ha parlato nel corso di una diretta Instagram in patria dando alcuni spunti interessanti. Il fuoriclasse brasiliano non si è sottratto neanche alla domanda su chi fosse il compagno di squadra più forte. La risposta è stata tutt’altro che scontata. «Il compagno più forte è Paulino (Dybala, ndr). Gol o assist? Per me vanno bene entrambi, posso fare tutto: l’importante è che la squadra vinca». Chissà cosa ne penserà Cristiano Ronaldo che è il calciatore più forte del mondo…

Douglas Costa come pedina di scambio?

Douglas Costa tuttavia potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con altri profili che piacciono in casa bianconera. I nomi, per ora sondati sono quelli di: Angel Di Maria e Gabriel Jesus. Il primo è fortemente voluto da Cristiano Ronaldo che essendo un suo ex compagno, con cui aveva dimostrato al Real di avere molta affinità, lo riabbraccerebbe volentieri. Il secondo è un pallino di Maurizio Sarri.

