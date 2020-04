Calciomercato Juve, ag.Mbappé: “Avrebbe firmato già in estate per il Real”

Yvan Le Mee l’agente del fantasista francese Mbappé avrebbe detto a Marca che il calciatore avrebbe già voluto firmare in estate per il Real, ecco perché

Yvan Le Mee l’agente del fantasista francese Kylian Mbappé avrebbe rilasciato un’intervista a Marca in cui, senza mezzi termini, dichiara la volontà del francese di giocare al Real Madrid, chiudendo così, una volta per tutte, il sogno dei bianconeri di vederlo giocare un giorno alla Juventus. Mbappé vuole il Real Madrid e il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo Cristiano Ronaldo, infatti dopo la partenza del fenomeno portoghese i blancos non avrebbero ancora saputo trovare un degno erede e, nonostante l’acquisto di Hazard, vorrebbero un nome importante per il presente ma soprattutto per il futuro. Mbappé, classe ’98, sembra il profilo ideale.

Classe, talento ma soprattutto continuità. Sul fatto che Mbappè sia il fenomeno del futuro è già quasi certificato, già con la sua nazionale francese ha dato un contributo importante per portare a casa la vittoria del trofeo, ma il suo destino al Psg sembrerebbe ai titoli di coda, infatti la squadra del futuro del fantasista potrebbe proprio essere il Real, il nome che i tifosi desiderano di più dopo l’addio del fenomeno con il numero 7 Cristiano Ronaldo. Ecco le parole dell’agente di Mbappé, Yvan Le Mee a Marca: “Mbappé vuole giocare per il Real Madrid. ​In un contesto normale, si poteva già pensare che avrebbe firmato questa estate, ma per il momento a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus non si possono già pagare 300 milioni. Kylian vuole raggiungere il suo idolo Zinedine Zidane e diventerà il numero 9 più forte al mondo”. Un messaggio chiaro che non toglie alcun dubbio alcuno, Mbappé vuole raggiungere l’allenatore francese Zidane idolo della nazionale e ex grande giocatore della Juventus, un obiettivo concreto che, purtroppo, automatizza la resa della società bianconera su un possibile trasferimento nel breve termine.

