Eredivisie, si va verso lo stop fino a settembre: la Juventus ne approfitta?

Eredivisie bòoccata fino a settembre. Quali risvolti di calciomercato potrebbe creare questa decisione? Ecco i possibili obiettivi della Juventus.

Non si gioca fino a settembre. Questa è la decisione del governo olandese. Il premier Rutte ha infatti decretato lo stop di ogni manifestazioni sportiva, quindi anche dell’Eredivisie. Il massimo campionato di calcio quindi dovrebbe restare fermo per tutti questi mesi. Comunque anche l’Uefa dovrebbe esprimere un parere sulla questione prima che diventi ufficiale e definitiva. Ma a quali risvolti di calciomercato potrebbe portare questa scelta? Ad approfittarne potrebbe esserne la Juventus.

Calciomercato Juventus, quanti talenti in Eredivisie

Lo stop forzato potrebbe infatti causare delle difficoltà economiche a tanti club, tra cui ovviamente anche l’Ajax. Ed ecco che la società bianconera potrebbe tentare l’assalto finale ad alcuni giocatori che da tempo sarebbero nel mirino. Il primo nome che viene in mente è senza alcun dubbio quello di Donny Van de Beek. Il centrocampista ha un contratto fino al 2022, ma visto gli occhi di tanti top club il suo addio non appare improbabile. Occhi puntati anche su Ryan Gravenberch, talento classe 2002. In questa trattativa potrebbe essere lo zampino del solito Mino Raiola.

Ma le attenzioni potrebbero concentrarsi anche sull’Az Alkmaar, altra vera e propria fucina di giocatori interessanti. Un nome che potrebbe attirare l’interesse della Juventus è quello di Calvin Stengs, attaccante e fantasista classe ’98, che preferisce agire sulla fascia. Discorso molto simile per Myron Boadu, che sarebbe già stato trattato dal’Arsenal. D’altronde la sua velocità e il suo fiuto del gol non possono certo passare indifferenti. Insomma, in casa Juventus il mirino potrebbe spostarsi sull’Eredivisie. E Paratici potrebbe davvero tirar fuori qualche coniglio dal cilindro. Non resta che attendere che cosa accadrà nei prossimi mesi.

