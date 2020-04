L’ex calciatore barese in un’intervista non ha risparmiato alcune critiche nei confronti del mister bianconero, ecco cosa ha detto al Corriere della Sera

Antonio Cassano intervistato dal Corriere della Sera non si è di sicuro trattenuto nel dare opinioni sull’attuale tecnico della Juventus Maurizio Sarri, ecco le parole di Cassano: “Sarri alla Juve mi ha deluso. Un conto è allenare il Napoli, un altro tutti quei campioni. Quelli dopo un po’ che fanno tattica si annoiano, non rimangono due ore sul campo ad ascoltarti. Ti dicono: dammi la palla che ci penso io. Infatti Allegri faceva 20 minuti di tattica il venerdì, provava i calci piazzati il sabato e stop”. Parole dure quelle dell’ex giocatore che sembra non avere accettato il fatto che Sarri abbia accettato la corte dei bianconeri dopo aver allenato una squadra come il Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, occhi su due gioielli dell’Atalanta

Juventus, Sarri: frecciatina di Cassano in un’intervista

Per l’ex calciatore barese, attualmente, il miglior allenatore in Italia rimane però Massimiliano Allegri, ecco le parole di Cassano: “Allegri è il miglior allenatore italiano, ama la tecnica ed è l’unico che parla sempre di qualità. Non è un catenacciaro, anzi. Adani è il Messi degli opinionisti, conosce pregi e difetti di tutti i calciatori al mondo. Non so cosa sia successo tra lui e Max, ma se si mettessero mezzora a un tavolino scoprirebbero di vedere il calcio allo stesso modo” in riferimento alla “lite” verbale che avevano avuto Allegri e Adani ai tempi della Juventus. Cassano si è poi sbilanciato su chi per lui è il giocatore più interessante del panorama della serie A e del calcio italiano in generale, tra l’altro il profilo è proprio uno degli obiettivi di mercato bianconero, ecco le sue parole: “In Italia punto su Chiesa: si può adattare a ogni modulo, gioca esterno nel 4-4-2 e nel 4-3-3, anche seconda punta. E non è vero che segna poco, anzi: in tre anni e mezzo ha fatto 30 gol partendo dalla fascia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus da realtà a finzione. Diventa una serie tv!

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK