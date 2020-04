In un’intervista Sagnol ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio, infatti secondo lui il destino di Paul Pogba ha una destinazione precisa.

“Tutti i fattori sembrano andare verso Pogba al Real Madrid. Zidane e Florentino Perez lo vogliono e lo United è quasi felice di liberarsi di uno stipendi alto oltre ad avere denaro da investire. E’ qualcosa che succederà”. Le parole di Willy Sagnol non lasciano alcun dubbio alcuno, secondo l’ex calciatore francese il destino del Polpo avrà una destinazione precisa e non è la Juventus. Dichiarazioni che non fanno – di certo – felici i tanti tifosi della Juventus che vogliono il #Pogback a tutti i costi, infatti sarebbe proprio il Polpo il desiderio e l’obiettivo numero uno della società bianconera sul mercato, ma a quanto pare, almeno secondo le parole di Sagnol il Polpo non tornerà sotto la Mole ma sarà pronto a vestire la casacca dei blancos a Madrid.

Sagnol avverte la Juventus: Ecco dove andrà Pogba

Nessun #Pogback almeno secondo Sagnol, infatti il francese è convinto che il giocatore e il suo entourage abbiano già scelto la prossima destinazione del Polpo. Pogba a Madrid per esaudire il sogno e la richiesta di Zidane, che ha identificato Pogba come l’obiettivo principale per la campagna acquisti del Real Madrid nella prossima finestra di mercato, così da potergli consegnare le chiavi della mediana del presente ma soprattutto del futuro del club. I sogni dei tifosi bianconeri potrebbero concludersi, almeno stando a queste dichiarazioni, che danno il Polpo ormai certo in Spagna. Paratici proverà lo stesso la strategia per portarlo a Torino, con la piena consapevolezza che insieme al Real, la Juventus è la pretendente numero uno e con la speranza che queste parole possano, nei prossimo mesi, essere ufficialmente smentite.

