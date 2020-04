Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, infatti non appena inizierà la cosiddetta “Fase 2” con la possibilità di riprendere gli allenamenti degli sport individuali, ci sarà la possibilità di far ripartire le competizioni ma con la sicurezza come priorità, ecco le parole del presidente a tal proposito: “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni”.

Figc, Gravina: “Pronti a modificare il protocollo, basta polemiche”

Il presidente Gravina ha poi aggiunto: “Abbiamo sempre affermato di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, un periodo dove è stato necessario dividere le discipline sportive in individuali e collettive, rivolgo un invito, da semplice tifoso di calcio, a mettere da parte le polemiche sterili, a lavorare insieme e a giocare di squadra per superare la crisi”.

