Matthijs de Ligt pra è sempre più al centro del progetto della Juventus. Il suo futuro in bianconero appare una certezza.

Matthijs de Ligt in questi giorni è molto attivo su Instagram, dove è pieno di foto e video della sua quotidianità torinese. Molto divertente è stata tra l’altro la gara d’italiano tra lui e la fidanzata AnneKee. I due si sono sfidati su pronuncia corretta e significato di una serie di vocaboli della nostra lingua. Il difensore deve ancora battagliare con l’italiano, però il fatto che si sia messo a studiarlo con costanza e soprattutto che non si accontenti di orecchiarlo e parlicchiarlo dimostra intelligenza e grande voglia di integrarsi. D’altronde chi lo conosce bene l’ha sempre definito un perfezionista.

Juventus, de Ligt sempre più fondamentale

Il centrale ex, come ribadito da ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato uno dei pochi stranieri a scegliere di restare a Torino anche dopo il tampone e la fine dell’isolamento domiciliare a cui si sono sottoposti tutti i giocatori della Juventus, dopo la positività di Daniele Rugani. Allenamenti in casa, brevi passeggiate nei dintorni con i cani, corsette solo vicino dall’abitazione, cantatine in balcone e mascherine sempre pronte all’uso: de Ligt si è adeguato alle regole. Insomma, il ventenne si è comportato come un ventenne navigato. E per lui quest’esperienza è un’occasione per imparare e per crescere.

Dopo un periodo difficile e di ambientamento, de Ligt si è preso la scena a suon di prestazioni. In questa stagione è stato lui il migliore dei bianconeri per duelli vinti (58) davanti a Bonucci (47) e Cristiano Ronaldo (28). Tra i difensori più giovani del nostro campionato (classi 1999 e 2000) è con Luca Pellegrini del Cagliari, pure lui di proprietà della Juventus, finora il maggior numero di match. Insomma, il grande salto dall’Olanda, nonostante qualche problematica iniziale, è stato pienamente retto.

