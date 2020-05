Il ds bianconero spiazza tutti con una dichiarazione incredibile, infatti secondo Paratici quest’anno il calciomercato potrebbe addirittura non esserci

Le dichiarazioni del dirigente bianconero lasciano dei dubbi sul futuro del calciomercato, infatti secondo il direttore sportivo della Juventus potrebbe addirittura verificarsi uno scenario inedito, un anno senza calciomercato, ecco le parole di Fabio Paratici: “Dovrà essere prima di tutto creativo ed elastico, ogni giorno anche per noi cambia la visione di ciò che sarà, a seconda dell’andamento dei bollettini sui contagi siamo più ottimisti o pessimisti sulla ripresa”.

Calciomercato Juventus, Paratici: “Potrebbe anche non esserci”

Fabio Paratici ha poi aggiunto: “i nostri pensieri devono essere aperti a tutte le opzioni, la stessa cosa sarà naturalmente per il mercato. C’è anche la possibilità che la stagione 2020/2021 si svolga con le stesse identiche squadre della stagione attuale, in questo momento è uno scenario che non possiamo escludere. Il calcio potrebbe anche prendere in prestito qualcosa dal funzionamento del mercato nella NBA”. Una prossima stagione che potrebbe essere addirittura con le stesse squadre di quest’anno, un ipotesi fino a ieri surreale ma dato l’espandersi del Covid-19 le possibilità che la prossima stagione si disputi con le stesse formazioni dell’anno in corso – a questo punto – potrebbe essere un’eventualità davvero concreta.

