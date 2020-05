Willian alla Juventus, Calciomercato: il brasiliano pensa al futuro

Willian è uno dei giocatori finiti sul taccuino della Juventus. Ma quale potrebbe essere il futuro del brasiliano? A parlarne è stato lui stesso.

Willian è uno dei nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Il brasiliano dovrebbe liberarsi a zero, visto che il suo contratto con il Chelsea non è stato rinnovato. Ma quale sarà il suo futuro? A parlarne è stato lo stesso calciatore verdeoro, intervenuto al canale YouTube ‘Desimpedidos’. “Mi sono identificato molto al Chelsea, ho molto affetto per tutti al club e per i tifosi. Tuttavia se dovessi lasciare il Chelsea lascerei le porte aperte. Penso sia possibile trasferirsi anche in un club rivale. Rimango a Londra? Non lo so. Sicuramente mi piace la città e anche la mia famiglia si trova bene. Per ora non ho alcuna certezza“. Insomma, non resta che attendere che cosa succederà. La Juventus resta alla finestra.

