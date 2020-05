Il giornalista Paolo Paganini sul suo profilo Twitter ha parlato di un indiscrezione di mercato riguardante il Polpo che vorrebbe tornare a Torino

Il giornalista Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter ha scritto importanti notizie di mercato riguardanti il fantasista francese Paul Pogba in uscita, come sappiamo, dal Manchester United, ecco cosa ha scritto Paganini sui social: “Ho sentito e fatto altre verifiche. La Juventus è interessata a Pogba perché il giocatore vorrebbe tornare a Torino, ma propone al Manchester United scambio di giocatori”. Infatti, da quanto filtra delle parole del giornalista, fra Manchester e Juventus potrebbe nascere un vero e propio scambio di cartellini, che come aveva pronosticato lo stesso ds bianconero Fabio Paratici, in stile Nba a fonte di una situazione economica -generale- non proprio rosea dato il periodo.

Juventus, Paganini su Pogba: vorrebbe tornare a Torino

Secondo il giornalista però potrebbero esserci anche delle clamorose rivali di mercato dei bianconeri, proprio dalla Serie A, ecco cosa ha scritto sul suo profilo Twitter, confermando che il Manchester vorrebbe solo scambi e quindi no esborsi di denaro: “No cash per Pogba. Ci sono anche Real Madrid e Inter sul giocatore, i nerazzurri propongono Brozovic come contropartita”.

Dunque potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso per l’acquisto di Pogba, infatti Antonio Conte l’ex capitano e allenatore bianconero potrebbe essere il grande pretendente al Polpo sul calciomercato. Calciomercato già nel vivo delle trattative.

