L’Atletico Madrid di Simeone avrebbe identificato nel Pipita l’erede per sostituire Diego Costa ormai prossimo alla partenza

Higuain potrebbe tornare a Madrid ma dalle sponde opposte, infatti il club allenato da Simeone avrebbe identificato nel Pipita l’erede possibile per l’ormai partente Diego Costa. Un colpo che avrebbe già pronta l’offerta da avanzare ai bianconeri che dovrebbe ammontare ai 25 milioni di euro. Intanto Gonzalo Higuain ancora in Argentina e in attesa di una chiamata ufficiale della Juventus per il ripristino delle competizioni e, quindi, del ritorno degli allenamenti starebbe già pensando al suo futuro che sembra, ormai, scontato pensare sia lontano da Torino e dall’Italia. Infatti Simeone avrebbe identificato nel Pipita le caratteristiche ideali per l’attacco del futuro dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Higuain: è arrivata l’offerta dell’Atletico Madrid

Si prospetta un ritorno a Madrid per il Pipita che ormai prossimo ai saluti con la Juventus accetterebbe di buon grado un eventuale ritorno nella città che l’ha consacrato a livello internazionale. Per altro l’offerta di 25 milioni farebbe felice anche la società bianconera che con una cessione del Pipita farebbe cassa e reinvestirebbe la somma di denaro negli attuali obiettivi di mercato per la fase offensiva che, ricordiamolo, sono i profili di Icardi, Milik e Werner. L’ingaggio del Pipita alla Juventus è di 7 milioni e l’eventuale cessione a fine stagione farebbe pesare un po’ meno il bilancio del club. Uno scenario di mercato davvero sorprendente che potrebbe, se tutto andrà come deve andare, avere già concretezza nei prossimi mesi con l’attesa e l’augurio di poter riniziare a giocare.

