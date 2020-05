Il talentoso trequartista belga parla del suo futuro e non esclude un trasferimento a fine stagione, ecco il piano dei bianconeri per portarlo a Torino

Con la sentenza Uefa i citizens oltre alla squalifica in Champions League per due anni rischiano anche di perdere i pupilli che, attualmente, stanno facendo la differenza in campo. Tra i giocatori più in forma spicca sempre il talentoso Kevin De Bruyne, il belga è il trequartista ideale che in tante squadre di caratura internazionale sognano da diversi anni. Ora il sogno è possibile, infatti il belga ha dichiarato, come riportato su Calciomercato.it, le seguenti parole: “Due anni senza calcio europeo sarebbero molto lunghi: il club però ci ha assicurato che farà ricorso e che è sicuro di vincerlo. Ecco perché sto aspettando per vedere cosa succede: mi fido della società. Certo due anni senza Champions sarebbero molto lunghi: uno anno potrei sopportarlo”. Dalle sue parole, insomma, trapela una evidente possibilità di trasferimento soprattutto qualora il ricorso del City venisse ufficialmente respinto. Infatti negli scenari di calciomercato sarebbero subentrati i bianconeri come sostenuto dallo stesso giocatore, che ha detto:

Calciomercato Juventus, De Bruyne sogno possibile

“Sono contento: gioco in una delle migliori squadre del mondo, gioco in uno dei campionati più competitivi, questo mi piace. Vedremo cosa accadrà: anche nei miei precedenti trasferimenti sono rimasto calmo. Non ho mai avuto problemi e ho sempre aspettato il mio momento”. De Bruyne, infatti, ha confermato di avere già ricevuto diverse offerte di mercato e ha poi aggiunto: “Nessuna trattativa in corso per il rinnovo del contratto, non so cosa accadrà: ora è tutto fermo per il Coronavirus, quando finirà la stagione vedremo se ci sarà un’opportunità per il futuro. Ora non è il momento di pensarci”. Insomma ipotesi assolutamente aperta, con i bianconeri e il ds Paratici pronti a piombare nell’eventualità di un trasferimento, infatti il profilo piace in casa bianconera e farebbe la differenza nel gioco richiesto da Maurizio Sarri, basato sui fraseggi e sulla dinamicità.

