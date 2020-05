Il gioiello del Botafogo del 2001 è un giovane di grandissima prospettiva mandato direttamente da Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo

Sulla rete osservati speciali della Juventus spicca un nome su tutti, quello del classe 2001 Luiz Henrique del Botafogo. Il classe 2001 è un attaccante tecnico e dinamico, proprio a inizio 2020 era entrato già nel giro della prima squadra, diventando un vero protagonista. A mandarlo sarebbe proprio il super agente del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Dunque un operazione possibile dato che i rapporti fra Jorge Mendes e la Juventus sono idilliaci, pensando al trasferimento del secolo avvenuta proprio due anni con l’arrivo del fantasista portoghese sotto la Mole. Tutto però dipenderà anche dalla disponibilità del Botafogo, per quanto però la presenza di Mendes potrebbe risultare fondamentale per il trasferimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, senti Perin: “Buffon il migliore. Bianconeri tra i migliori cinque club al mondo”

Calciomercato Juventus, bianconeri su Luiz Henrique: lo manda Mendes

Per il trasferimento in bianconero del classe 2001 ci vorrà la giusta strategia e infatti i bianconeri starebbero valutando l’ipotesi di acquisto Luiz Henrique sfruttando il proprio slot da extracomunitario, così da rendere possibile il trasferimento in Italia e nella Serie A. Già in passato i bianconeri avevano sfruttato questa possibilità con l’acquisto, ad esempio, di Demiral dal Sassuolo. Il profilo di Luiz Henrique date le sue qualità decisamente tecniche e dinamiche potrebbe essere il rinforzo ideale per Maurizio Sarri data la sua impostazione prettamente sul fraseggio e, appunto, sulla dinamicità. Un profilo che potrà avere un’importanza anche a lungo termine data la sua giovanissima età.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Ramsey?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK