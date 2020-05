Calciomercato, Juninho Pernambucano: Florent Da Silva talento del futuro

Juninho Pernambucano promuove come uno dei talenti del futuro il centrocampista del Lione Florent Da Silva, bianconeri sul classe 2003

Florent da Silva è un profilo che sta interessando diversi club di caratura internazionale, fra questi proprio la Juventus e, sempre per rimanere in Italia, anche il Milan. Il giocatore è stato fra gli altri sponsorizzato proprio dalla leggenda Juninho Pernambucano che lo ha definito un giocatore di prospettiva davvero interessante. Il centrocampista classe 2003 è praticamente “nato” calcisticamente nel vivaio del Lione, ed è infatti dall’età di 7 anni che gioca proprio in Francia. Ha un contratto in scadenza nel 2021 e, per il momento, non si è ancora raggiunta l’intesa col club per firmare il contratto del passaggio -effettivo- in prima squadra. Nonostante l’allenatore Rudi Garcia l’abbia già fatto partecipare a diversi allenamenti, il presidente del Lione non sembra ancora intenzionato a farlo subentrare nella prima squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paratici: le occasioni a parametro zero

Calciomercato, Juninho Pernambucano: Juve prendi Florent Da Silva

Florent Da Silva nasce come esterno d’attacco ma si può adattare anche al ruolo di mezz’ala offensiva. Un classe 2003, dunque molto giovane, che si sta già consacrando data la sua grande visione di gioco e eleganza innata a palla al piede, con movenze che aiutano la manovra dei compagni dati i tempi sempre giusti con cui gioca la palla. Come dicevamo poc’anzi il calciatore è stato, fra gli altri, voluto particolarmente in prima squadra dal direttore sportivo Juninho Pernambucano che lo considera un vero talento per il futuro. Juninho oltre al suo leggendario passato da calciatore è stato colui che scoprì proprio il bosniaco ora in forze alla mediana bianconera, Miralem Pjanic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Conte: «Riapertura calcio e campionato? Presto ci sarà un vertice»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK