Higuain al River Plate, arrivano le dichiarazioni del padre

Il padre di Higuain allontana un ritorno del Pipita al River Plate e punta ancora sul mercato europeo. Sostiene che il figlio voglia ancora la Juventus.

«Non è il momento di tornare al River Plate, ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo vuole rispettare». Così Jorge Higuain, padre di Gonzalo, centravanti argentino della Juventus, intervenuto a TNT Sports ha ribadito la volontà del Pipita di tornare presto a Torino. Sempre a proposito di un possibile ritorno al River Plate, l’attento genitore ha dichiarato: «Non mi piace parlarne adesso perché si tratta per ora di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River».

LEGGI ANCHE >>> Jorginho, la Juventus ha presentato una prima offerta al Chelsea

Higuain, in bilico la sua permanenza alla Juventus

La dirigenza della Continassa punterebbe a trovare una soluzione che vada bene per entrambi le parti. Paratici e Nedved hanno messo nel mirino un centravanti più giovane per cambiare volto al reparto d’attacco. La Juventus sarebbe pronta a ripetere l’operazione Tevez-Boca Juniors, opzionando qualche talento del River Plate per dare il via libera alla cessione di Higuain. In questo caso la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere le mani su Gonzalo Montiel, Santiago Sosa, Julian Alvarez, Federico Girotti e Martinez Quarta, quest’ultimo nelle mire dell’Inter di Marotta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK