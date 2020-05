“l’onestà non è bianco-nera”. Così un prete bresciano facendo catechismo ha scatenato una polemica social con i tifosi della Juventus

Un video che sta già diventando virale e che sta scatenando non poche polemiche. Un sacerdote qualche giorno fa ha fatto un video per spiegare uno dei dieci comandamenti, “Non rubare”, prendendo come esempio proprio la squadra bianconera della Juventus. Un esempio ironico chiaramente ma che non è andato giù a molti tifosi che nei social hanno espresso il loro dissenso. Il sacerdote nel video ormai diventato virale ha detto: “non vogliamo che ci venga dato uno scudetto che non è nostro”.

Prete fa catechismo citando la Juve: “Non rubare”. È polemica sui social

Il prete, sempre nel video, ha poi aggiunto: “Non rubare è fatto di due realtà: non prendere una cosa che non è nostra e, se l’abbiamo presa, dobbiamo restituirla all’altro” dice il sacerdote che poi aggiunge: “L’onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità. L’onestà non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione. L’importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri”.

