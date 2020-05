Filipe Gonçalves il giovane portiere della squadra locale di Madeira ha avuto l’onore di allenarsi con CR7 e ha raccontato qualche aneddoto importante

Il giovane portiere diciottenne Filipe Gonçalves ha avuto la fortuna di allenarsi con Cristiano Ronaldo durante la quarantena a Madeira e ha raccontato importanti aneddoti sul fenomeno portoghese, specificando che in questa sua interazione col numero 7 bianconero ha conosciuto una persona splendida e molto umile, ecco le parole del giovane portiere: “Cristiano mi ha stupito in positivo sotto diversi punti di vista. Dopo il terzo allenamento, quando ha capito che per Hugo sarebbe stato l’ultimo perché tornava a Lisbona, lo ha inseguito per ringraziarlo e gli ha fatto anche un regalo. E lo stesso ha fatto con me, poter allenarmi con il mio idolo. Un sogno. In quel periodo ho anche compiuto gli anni e mia mamma, grazie all’amicizia con un conoscente di Ronaldo, a sorpresa mi ha fatto trovare una maglia del Nacional con il suo autografo”.

CR7 è pazzo d’amore per la Juve, le parole del giovane portiere di Madeira

Il giovane portiere ha poi continuato: “Ronaldo l’ho visto in gran forma, si è allenato tantissimo a Madeira. Quando è andato via il mio collega Hugo, ha iniziato a lavorare con noi un altro mio compagno, Pedro Andrade. Lui non è un portiere, è un giocatore da ultimo passaggio o cross. Diciamo che provava a servire Cristiano un po’ come fanno alla Juve Pjanic o Dybala”. Alla domanda sulla Juventus e se Cristiano ne avesse parlato, ecco cosa ha detto Gonçalves a proposito del fenomeno portoghese: “Certo che mi ha parlato di Juve. Mi è sembrato moto felice della sua esperienza in Italia, a Torino e in modo particolare di giocare in una realtà come la Juventus. Mi ha detto più volte che il club è molto grande, organizzato bene e ha una enorme ammirazione per i tifosi bianconeri, che tengono tanto a lui”. Parole d’oro quelle di Cristiano Ronaldo nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi, un legame molto stretto che si evince proprio dalle parole confidenziali ma mai banali rivolte al portiere. Intanto Ronaldo è atteso per lunedì a Torino, con l’augurio di rivederlo presto in campo.

