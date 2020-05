L’ex centrale bianconero oggi compie 39 anni, la Juventus l’ha voluto celebrare in grande stile con tanto di auguri ufficiali, ecco cosa ha scritto

Oggi Andrea Barzagli compie 39 anni. L’ex centrale bianconero “The wall”, che attualmente ricopre il ruolo di collaboratore tecnico del club, nel giorno del suo compleanno viene omaggiato sui social da tanti tifosi e anche dalla Juventus. Su Twitter, sul profilo ufficiale della squadra bianconera, si legge ““Tanti auguri all’unico e inimitabile Andrea Barzagli”. Un affettuoso omaggio ad una leggenda che per molti tifosi rimane indimenticabile e uno dei difensori più forti della storia della Juventus. Barzagli infatti è diventato un vero e proprio simboli di juventinità, ecco alcuni messaggi che sono stati scritti dai tifosi per omaggiare The Wall.

Gli auguri della Juventus a Barzagli: “Unico e inimitabile”

Un tifoso sotto il post Instagram scrive: “Sono una persona semplice vedo un post su Barzaglione e metto like” oppure si può leggere: “Il motivo per cui la BBC (in riferimento al triumvirato difensivo Bonucci, Barzagli e Chiellini) è diventata famosa in tutto il mondo, tanta qualità e professionalità”. Oppure “Tantissimi auguri roccia Barza manchi tanto in difesa”. Insomma l’affetto dei tifosi si evince in questi commenti, che sembrano non aver mai dimenticato quello che ha fatto Andrea per tutti gli anni in bianconero. Una leggenda che per molti rimane una delle ragioni della rinascita bianconera degli ultimi anni dal post Serie B. Barzagli eterno cuore bianconero.

