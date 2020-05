Paganini annuncia un maxi scambio fra Juve e Roma in chiave mercato. I nomi mandano letteralmente in tilt i social, ecco chi sono i giocatori in questione

L’esperto di mercato Paganini ha parlato di un maxi scambio che vedrebbe coinvolte le due società di Serie A. Juventus e Roma pronte a sedersi al tavolo del calciomercato con scambi di cartellini che hanno mandato -letteralmente- in tilt social. I profili in questione menzionati dall’esperto di mercato Rai sarebbero Bernardeschi e Rugani in cambio di Zaniolo e Mancini. Juventus e Roma ancora una volta pronti all’affare di mercato ancora una volta, infatti nonostante le rivalità fra tifosi, la vicinanza fra bianconeri e giallorossi, almeno, sul calciomercato è sempre più consolidata.

Calciomercato, Paganini: maxi scambio fra Juventus e Roma. Ecco chi

Zaniolo era già da tempo seguito dal ds Paratici con l’intento di portarlo in bianconero. Sappiamo quanto società e tifosi sono legati al talento italiano, ma da quanto dicono e annunciano gli esperti di mercato la Juventus sacrificherebbe uno dei suoi pezzi pregiati, Bernardeschi, proprio per assicurarsi il talentoso trequartista, anche se non sembra che i tifosi della Roma siano così d’accordo. Dall’altra parte, la trattativa sembra più comprensibile da entrambe le società. Mancini data la sua giovane età potrebbe trovare in bianconero la sua consacrazione definitiva e dall’altra parte Rugani potrebbe ritrovare a Roma quella continuità che oggi alla Juventus non è sempre assicurata. Insomma possibilità ma non certezze, anche se, stando alle parole dell’esperto di mercato, si prospetta un’estate davvero rovente in chiave mercato e soprattutto in dimensione scambi, voluti e unica soluzione per “contrastare” l’imminente crisi economica a fronte del Coronavirus che sta gravando non poco l’intera economia calcistica. Come li ha definiti lo stesso ds bianconero dei veri e proprio scambi di cartellini in stile nba, senza appunto, ulteriori esborsi di denaro come s’è visto fare in passato. Juventus attenta e pronta alle opportunità con due profili che stanno già, comunque, facendo la differenza tanto da essere entrati a pieni diritti nel giro della nazionale italiana di Mancini.

