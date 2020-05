Federico Bernardeschi sembra essere molto felice in bianconero e, a quanto dice il suo agente, l’esterno sarebbe intenzionato a restare a lungo a Torino

Il futuro del calciatore italiano Federico Bernardeschi sarà ancora bianconero, infatti, stando alle parole dell’agente Bozzo il futuro dell’esterno bianconero sarà ancora a Torino. Ecco cosa ha detto l’agente Bozzo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Federico è contento alla Juventus, si parla di lui in chiave calciomercato e, quindi, con la possibilità di vederlo con un’altra maglia? No, vuole restare in bianconero a lungo. Mi dispiace che ogni tanto i tifosi lo fischino. Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare nella Nazionale italiana. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Al Milan? Federico non si muove da Torino”. Un no tassativo quello di Bozzo che sembra confermare che Federico Bernardeschi rimarrà alla Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bianconeri su Luiz Henrique: lo manda Mendes

Calciomercato Juventus, l’agente di Bernardeschi chiarisce il suo futuro

Una certezza quella dell’agente di Federico Bernardeschi, Bozzo. Che dà una chiusura totale sulla possibile partenza dell’esterno italiano per la prossima stagione, infatti Bernardeschi negli ultimi mesi è stato dato già come partente, con possibili scambi anche in chiave Barcellona. Ma la verità che oggi Federico vuole rimanere a Torino per giocarsi le sue carte voluto e difeso da società e mister. Le parole dell’agente del giocatore non lasciano dubbi e quindi, almeno stando alle parole di Bozzo, Bernardeschi salvo sorprese dell’ultimo minuto sarà ufficialmente fuori dal mercato dei possibili partenti per la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bianconeri su Luiz Henrique: lo manda Mendes

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK