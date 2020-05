Juventus, senti de Boer: “De Jong meglio di de Ligt”

Ronald De Boer, ex calciatore e allenatore olandese, ha voluto dire la sua sul rendimento di de Ligt. Queste le parole dette dal tecnico.

Ronald de Boer, ex giocatore dell’Ajax, ha voluto fare un paragone tra Frankie de Jong e Matthijs de Ligt. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘ Barcablog’: “De Ligt ha avuto più problemi con la Juventus. Mi sarei aspettato che il difensore si adattasse molto più facilmente e avesse immediatamente un posto da titolare. Invece è accaduto quasi il contrario. Quindi penso che de Jong abbia fatto bene nella sua prima stagione con il Barcellona. Spero però che torni nella sua solita posizione, perché è un distributore di gioco. Si prende cura del passaggio. Non puoi chiedere a de Jong di segnare venti gol. È un giocatore come Sergio Busquets. Quando sarà il momento, sarà un ottimo sostituto per lui“.

Juventus, le difficoltà di de Ligt

Insomma, le parole di de Boer fanno senza alcun dubbio riflettere. Non vi è alcun dubbio sul fatto che de Ligt abbia avuto un periodo di ambientamento e di difficoltà iniziale. Con il passare del tempo però l’ex Ajax si è però guadagnato la fiducia dell’ambiente e ha messo in mostra tutte le sue qualità. Ora non resta che attendersi la sua definitiva consacrazione.

