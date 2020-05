Calciomercato Juventus, addio polemico per Rabiot e Higuain

Calciomercato Juventus: Rabiot e Higuain potrebbero lasciare i bianconeri. Il rischio è quello di un vero e proprio addio polemico.

Il prossimo calciomercato della Juventus, oltre che ai tanto attesi innesti, potrebbe ruotare attorno ad alcune cessioni. Tra i nomi in lista per lasciare Torino sembrerebbero esserci quelli di Rabiot e Gonzalo Higuain. Il francese, arrivato la scorsa estate, non ha mai pienamente convinto e non sembra esser soddisfatto di come stanno andano le cose in bianconero. Discorso molto diverso per Higuain, che, dopo un’ottima partenza in questa stagione, si è andato via via spegnendo, non riuscendo a incidere come avrebbe voluto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> De Sciglio lascia la Juventus, Calciomercato: due pretendenti

Calciomercato Juventus, ecco cosa si rischia con Higuain e Rabiot

Sull’argomento di questi due possibili addii è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista di ‘Tuttosport’ Tony Damascelli. Queste le sue parole, che prospettano uno scenario a dir poco incredibile e clamoroso: “Penso che per Rabiot e Higuain si finirà in tribunale. L’argentino ha già l’accordo con il River Plate. Invece per quanto riguarda il francese, la Juve lo convocherà e lui non risponderà. Lui ha già avuto problemi al Paris Saint-Germain e in Nazionale con Deschamps. E ora li ha coi bianconeri”. Insomma, la goccia che potrebbe far traboccare il vaso sarebbe il comportamento dei due in queste ultime settimane e una volta che ci sarà una convocazione. Ed è per questo che sarà molto importante capire quel che accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK