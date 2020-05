Il giornalista Paganini ha parlato delle situazioni di mercato riguardanti Pjanic e Pogba. Il primo in uscita e il secondo rimane un obiettivo concreto

Il calciomercato dei bianconeri è nel pieno delle attività, con profili di giocatori che potrebbero rivoluzionare alcuni settori del campo in evidente crisi, come sappiamo l’obiettivo -attualmente- in cima della lista sul taccuino di Paratici è quello di Paul Pogba. Il grande ritorno del fantasista concreto è il desiderio concreto di società ma soprattutto tifosi che a gran voce richiamano il loro beniamino con tanto di hashtag #Pogback sotto ogni portale social dei bianconeri. Naturalmente per riportare Pogba in bianconero si dovranno delineare importanti movimenti anche in uscita, infatti il partente d’eccezione, potrebbe essere proprio Miralem Pjanic. Il bosniaco per quanto sia – a tutti gli effetti- un pilastro della mediana bianconera potrebbe cambiare aria scegliendo una nuova destinazione. sul suo profilo Twitter ne ha parlato il giornalista sportivo Paolo Paganini, ecco cosa ha detto riguardo ai due obiettivi: uno in uscita e l’altro in entrata.

Calciomercato Juventus, Paganini su Pogba e Pjanic: ecco cosa succede Parlando di Miralem Pjanic il giornalista ha scritto sul proprio profilo Twitter che il giocatore preferirebbe come meta il Barcellona al posto del Manchester United, mentre invece la Juventus per arrivare a Paul Pogba sarebbe disposta a girare in cambio il cartellino di Rabiot o di Bernardeschi più, naturalmente, eventuale conguaglio. Questa ipotesi però non sembra convincere il Manchester United. Inoltre il giornalista oltre ad aver parlato di questi due profili ha citato altri due nomi d’entrata e uscita, infatti secondo Paganini uno degli altri possibili partenti potrebbe essere il brasiliano Douglas Costa che sarebbe cercato dal Psg di Leonardo, mentre invece per l’entrata Paratici, sempre in casa Barcellona, vorrebbe Arthur, come sappiamo il centrocampista brasiliano è inseguito a tempo e potrebbe essere l’altro eventuale rinforzo per la mediana.

